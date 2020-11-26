Москва, 26 ноября, 2020, 13:57 — ИА Регнум. Официальный курс американского доллара по отношению к российской национальной валюте, установленный Банком России на 27 ноября, составляет 75,4518 рубля, что на 2,09 копейки ниже, чем предыдущий показатель. Об этом свидетельствуют данные на сайте российского Центробанка.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

При этом курс евро установлен на уровне 90,0291 рубля, что на 14,11 копейки выше предыдущего показателя.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов на Московской бирже российская национальная валюта немного подросла по отношению к американскому доллару и снизилась по отношению к евро.