Лондон, 20 июня, 2023, 03:08 — ИА Регнум. На борту туристического батискафа, следовавшего к месту крушения лайнера «Титаник» в Атлантическом океане, находится британский миллиардер, основатель компании Action Group Хамиш Хардинг, сообщил телеканал Sky News.

Обнаружение Титаника на дне океана, 1985 год

Связь с подводным аппаратом была потеряна 18 июня. До этого бизнесмен написал в Twitter, что отправляется в экспедицию на судне компании OceanGate. Уже на следующий день, 19 июня, его приёмный сын Брайан Саз сообщил в соцсетях о пропаже отчима.

Также известно, что на борту батискафа находятся ещё четыре человека, среди которых французский пилот подводного плавания Поль-Генри Нарголе, исполнительный директор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

Ранее ИА Регнум передавало, представители компании OceanGate Expedition подтвердили исчезновение своего батискафа в Атлантике. Поиски ведутся у побережья острова Ньюфаундленд с участием двух самолётов из США и Канады.

По мнению бывшего капитана аварийно-спасательного корабля Шона Тортора, спасение на глубине маловероятно, кислород в батискафе должен закончиться около 08:00 мск в четверг, 22 июня.

На глубине с батискафом вероятно произошёл несчастный случай, он мог застрять в обломках «Титаника», считает британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри.

Лайнер «Титаник» затонул 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса через Атлантический океан. Из 2224 человек, находившихся на борту, погибли 1517 человек.