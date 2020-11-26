Москва, 26 ноября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, регулирующий особенности удаленной (дистанционной) работы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Максим Додонов ИА Красная Весна Удаленная работа

«Мы понимаем, что законопроект не решит всех проблем… Предлагаем подготовить второй пакет поправок», — отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Прописываются виды дистанционной (удаленной) занятости: постоянная, временная и периодическая. Прописываются нюансы отношений между работодателями и работниками. Устанавливаются особенности заключения трудовых договоров, документооборота, использование техники и программ, уточняются вопросы работы и отдыха, оплаты переработок, командировок, а также причины для увольнения дистанционных сотрудников.

Много споров было вокруг «права на офлайн». Однако «компромиссный вариант» состоит в том, что коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором или дополнительным соглашением к нему может определяться режим рабочего времени дистанционного работника, а если он ими не предусмотрен, то режим рабочего времени устанавливается дистанционным работником по своему усмотрению.

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время. Это означает, что нарушение права на офлайн расценивается как сверхурочная работа, то есть может проходить только с письменного согласия работника и оплачивается как сверхурочная работа. По закону в первые два часа оплачивается в 1,5 размере, далее в двойном размере. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.

Кроме того, прописаны основания для перевода работников на «дистанционку» без их согласия.