Москва, 26 ноября, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Управа района Восточное Дегунино города Москвы готовит для жителей массовые экскурсии в период пандемии — публикация с подобным названием появилась на сайте, посвящённом жизни этого района Москвы. Жители недоумевают: почему районные власти якобы готовятся организовать развлекательные поездки, если в столице вводятся жёсткие ограничения и запреты на массовые мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованной информации, первая экскурсия запланирована на 5 декабря в подмосковный Дмитров. Вторая — на 19 декабря в Кашин и Калязин, а заключительная — 26 декабря в Егорьевск. Из текста, сопровождающего информацию о возможных развлечениях, можно сделать вывод, что местные жители подобную заботу о себе не оценили.

«Управа р-на Восточное Дегунино в разгар пандемии подготовила 3 автобусных экскурсии для активных жителей в декабре 2020-го», — обозначил название темы автор записи.

Корреспондент ИА REGNUM проверил размещенную информацию и убедился, что проведение подобных поездок действительно было запланировано. Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Так, 23 октября 2020 года на портале была размещена информация об электронном аукционе на оказание услуг по проведению пяти (!) экскурсий для жителей Восточного Дегунино. Помимо трёх перечисленных местными жителями, в документации также значатся ещё две экскурсии — в Ярославль и Коломну, запланированные на 23 и 26 ноября 2020 года соответственно.

Согласно техническому заданию, каждая поездка по продолжительности должна была составлять 11−12 часов минимум и рассчитана на 50 человек. Во время экскурсии подрядчик обязан был не только обеспечить граждан развлечениями, но и предоставить им питание из трех блюд и безалкогольные напитки.

Последним событием, указанным относительно этой закупки в ЕИС, было размещение результатов отбора подрядчика. Из протокола подведения итогов закупки следует, что им стало ООО «ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА», предложившее наименьшую цену контракта — 155 тысяч рублей, 11 ноября заказчик разместил в ЕИС сведения о заключённом контракте с этим юридическим лицом.

Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, экскурсии, вероятнее всего, будут проводиться, но не для всех желающих. Развлекательные мероприятия якобы предназначаются для «жителей, которые принимают активное участие в жизни района, для льготных категорий в том числе». Таким образом, простым гражданам из Восточного Дегунино не стоит волноваться, заразятся они коронавирусной инфекцией во время экскурсий или нет, — участие в этих поездках за бюджетные деньги им попросту недоступно.

При этом районные чиновники убеждены, что экскурсии не нарушают введенных ограничений. По их мнению, в подобных мероприятиях могут участвовать люди младше 65 лет, с учетом того, что автобусы будут заполнены лишь наполовину, а внутри них будет соблюдаться температурный и перчаточно-масочный режимы.