Москва, 26 ноября, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин открыл по видеосвязи сегодня, 26 ноября, фармацевтический цех в Братске Иркутской области, где будут производить в том числе вакцину от коронавируса.

Kremlin.ru Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии нового цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций на заводе «БратскХимСинтез» группы компаний «Фармасинтез»

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Глава государства подчеркнул, что мощности, которые вводятся в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск качественных эффективных лекарств, которые в том числе применяются для лечения COVID-19, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита, других серьезных заболеваний.

Российский лидер поблагодарил за работу всех, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр Москвы Владимир Ефимов заявил, что в столице на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» начнётся выпуск вакцин от коронавируса. Речь идёт о производстве препарата «Спутник V», разработанного Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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