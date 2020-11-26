Москва, 26 ноября, 2020, 13:15 — ИА Регнум. В ряде регионов России отмечен дефицит коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 26 ноября, на XI Всероссийском конгрессе пациентов сообщила заместитель главы Росздравнадзора Ирина Серегина.

sev.gov.ru Палата с аппаратами ИВЛ

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Она отметила, что система здравоохранения приспособилась к новым условиям пандемии и в большинстве российских регионов власти провели серьёзную работу, которая позволила развернуть дополнительные койки. Однако в ряде субъектов РФ есть определённые проблемы.

«В ряде субъектов мы констатируем дефицит коечного фонда. Он есть, этот дефицит, констатируем и видим, что несвоевременно в ряде субъектов открываются койки для пациентов с COVID-19 — с учётом просто заболеваемости», — приводит ТАСС слова Серегиной.

О каких именно регионах страны идёт речь, не уточняется. Она также указала на недостаточное оснащение перепрофилированных коек, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в некоторых российских регионах.

Как сообщал ИА REGNUM, в середине ноября сообщалось о значительном дефиците коек для лечения пациентов с COVID-19 в Забайкальском крае. Так, по состоянию на 13 ноября в регионе было занято 95,5% коечного фонда. Из развёрнутых 1860 коек заняты 1783. Вместе с тем почти ежедневно прирастало количество пациентов, которые находятся на кислородной поддержке в стационарах.