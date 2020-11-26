Москва, 26 ноября, 2020, 13:09 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день зарегистрировано более 220 медицинских изделий для выявления коронавирусной инфекции, сообщила 26 ноября глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

75.ru Тест-системы на коронавирусную инфекцию

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

«Было зарегистрировано на сегодня 221 медицинское изделие — это наборы реагентов для диагностики новой коронавирусной инфекции», — сказала она на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

По её словам, в рамках борьбы с распространением коронавируса в Россию было ввезено более 3 млн различных медизделий, в том числе средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр МосквыВладимир Ефимов заявил, что в столице на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» начнётся выпуск вакцин от коронавируса. Речь идёт о производстве препарата «Спутник V», разработанного Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Читайте ранее в этом сюжете:В России стартуют клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона»