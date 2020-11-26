Липецк, 26 ноября, 2020, 13:06 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 26 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Скончались двое жителей Липецка, 1954 и 1964 года рождения.

Всего в регионе было зарегистрировано 99 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 8573 человека.