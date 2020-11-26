Москва, 26 ноября, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Больше всего из общественных институтов жители России одобряют и поддерживают деятельность армии 77,9%, приводит 26 ноября данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Вооруженные силы России

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Кроме того, большое доверие граждане испытывают к РПЦ (58,4%), к правоохранительным органам (52,3%) и к деятельности СМИ (42,1%). При этом в 2019 году сообщениям СМИ верили 51,7%.

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Доверяют Общественной палате РФ 39,6%, не доверяют 24,3%. О политических партиях положительно высказались 33% россиян, недовольны 38,4%. Меньше всего одобрения вызывает работа профсоюзов (35,1%).

Телефонный опрос поведен 17 ноября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года отмечалось значимое снижение доверия жителей России ко всем основным институтам власти.

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