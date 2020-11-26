Оренбург, 26 ноября, 2020, 12:57 — ИА Регнум. В Оренбурге днем 26 ноября на проспекте Победы произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Трём пассажирам потребовалась медицинская помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

УМВД по Оренбургской области ДТП в Оренбурге

По предварительным данным ведомства, водитель не справился с управлением, и автобус врезался световую опору, находящуюся справа по ходу движения транспортного средства. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой полиция примет процессуальное решение.