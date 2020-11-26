Москва, 26 ноября, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от «Единой России» намерены внести в Госдуму законопроект о занятости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября, об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.

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«(Они) упростят документооборот со службой занятости, будут содействовать самозанятым и индивидуальным предпринимателям (ИП), расширят федеральные полномочия, которые позволят регулировать и поддерживать внутреннюю трудовую миграцию как альтернативу миграции из-за рубежа», — отметил Неверов.

Кроме того, предполагается доработать нормы, касающиеся «права на офлайн».

«Мы продолжим работу над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы дополнительно защитить права работников при ненормированном рабочем дне», — сказал Неверов.

Сегодня, 26 ноября, Госдума в окончательном, третьем чтении обсудит законопроект об удалённой работе. Вместе с тем из документа исчезло так называемое «право на офлайн». В то же время, уточнили во фракции, нарушение «права на офлайн» расценивается как сверхурочная работа, то есть может проходить только с письменного согласия работника и оплачивается как сверхурочная работа.