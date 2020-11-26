Москва, 26 ноября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Федеральные следователи займутся расследованием пропажи в Якутии двух девочек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ, ранее возбуждённое местными дознавателями уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ будет передано в производство Главного следственного управления СК России.

Sledcom.ru Следственный комитет

Такое поручение дал руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ранее к нему в ходе приёма граждан обратилась заявительница из Республики Саха. Она пожаловалась на волокиту со стороны следствия при расследовании уголовного дела об исчезновении в 2013 году её внучки 2009 года рождения и её подруги-сверстницы. Произошедшее вызвало в регионе большой резонанс, но до сих пор о местонахождении пропавших девочек ничего не известно.

«Необходимо принимать оперативные меры к расследованию такой категории преступлений, не допуская затягивания сроков следствия и их необоснованного приостановления», — подчеркнул Бастрыкин.

Кроме того, в Якутию будут направлены криминалисты главного криминалистического центра СК России.

Как сообщал ИА REGNUM, о пропаже двух девочек в возрасте трёх лет в селе Синск в Якутии стало известно летом 2013 года. Как выяснилось, в начале июня они приехали из Якутска погостить к своим бабушкам. 24 июня девочки играли возле дома одной из них. Вечером женщина заметила, что детей нет.