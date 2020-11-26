Уфа, 26 ноября, 2020, 12:43 — ИА Регнум. 570 общеобразовательных организаций будет подключено в 2021 году к интернету по оптоволокну. Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления Башкирии Геннадий Разумикин на заседании государственного собрания региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

По его словам, к началу текущего года 57 школ вообще не имели подключения к сети интернет, 29% учебных заведений имели подключение к интернету по технологии ADSL, а 68% школ и колледжей республики имели широкополосное подключение к сети Интернет по технологии ВОЛС.

Он также отметил, что в текущем году по технологии ВОЛС были подключены к интернету 425 образовательных учреждений, а в 2021 году к сети Интернет по оптоволокну будет подключено еще 570 общеобразовательных организаций. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика РФ».

Разумикин подчеркнул, что к концу 2021 года к высокоскоростному интернету будут подключены 100% образовательных учреждений республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии у 32,5% школьников дома нет доступа к интернету и компьютерного оборудования для онлайн обучения.