Москва, 26 ноября, 2020, 12:36 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о росте числа заболевших COVID-19 депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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"Сегодня 21 депутат на больничной койке, 137 депутатов перенесли пандемию, мы видим увеличивается число», — сказал Володин.

В октябре Володин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что коронавирусом за все время эпидемии заразился 91 депутат Госдумы, на тот день на больничной койке — 38 депутатов, один в реанимации, один депутат умер в результате пандемии.