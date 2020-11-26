Псков, 26 ноября, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 26 ноября представил депутатам Псковского областного Собрания проект бюджета региона на 2021-й и плановый период 2022—2023 годов. Глава региона отметил, что, несмотря на серьезные испытания и вызовы из-за пандемии коронавируса, доходная часть бюджета должна вырасти.

Kremlin.ru Михаил Ведерников

«Если в прошлом году мы принимали бюджет с показателями доходов в размере 36,7 млрд рублей, то к настоящему времени эта цифра выросла до 45 млрд. Другими словами, несмотря на все сложности, в части привлечения средств по сравнению с прошлым годом мы шагнули сразу на 25%», — сказал Ведерников.

Первоначальным документом доходы бюджета Псковской области на следующий год предусмотрены в сумме 36,5 млрд рублей, расходы — 39,1 млрд. Дефицит бюджета — 2,6 млрд, или 11% налоговых и неналоговых доходов.

«Цифры не окончательные. По предварительным данным, дополнительные поступления из средств федерального бюджета составят еще 6,3 млрд рублей. В том числе ожидается новая субсидия на модернизацию первичного звена здравоохранения в размере 484 млн. Также в декабре ко второму чтению будут распределены почти 570 млн рублей — на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, и <…> 70 млн — на индексацию социальных выплат», — уточнил губернатор.

Как подчеркнул Михаил Ведерников, бюджет-2021 «остаётся социально направленным, и все обязательства будут сохранены и профинансированы в полном объеме».

Самая большая статья расходов бюджета Псковской области— больше 22% — предусмотрена на приведение в нормативное состояние дорожно-транспортной инфраструктуры. На образование и молодежную политику потратят 18,2%, на здравоохранение — 14,2%, на социальную поддержку и демографическую политику — 14,1%, на содействие экономике и инвестициям — 3,2%.

Важнейшим приоритетом для бюджета остается реализация нацпроектов

«На реализацию национальных проектов в проекте бюджета предусмотрены средства в размере 6,8 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3,1 млрд рублей, областного — 3,7 млрд рублей. Сразу скажу, что эти объемы существенно вырастут, федеральные средства на сегодняшний день распределены не полностью», — отметил губернатор.

Глава региона признал сохраняющиеся сложности в системе здравоохранения, необходимость усилий для возвращения положительной динамики в сфере промышленности, туризма.

«Остаются актуальными и такие глобальные вопросы, как убыль населения, недостаточный рост зарплат, развитие технологичных производств. Это серьезные вызовы, но мы уже научились работать даже в тех сферах, которые ранее всеми считались безнадежными», — отметил Ведерников.