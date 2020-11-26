Ростов-на-Дону, 26 ноября, 2020, 12:33 — ИА Регнум. В Ростовской области производство мяса и птицы снизилось почти на 7%. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата за январь-октябрь 2020 года, сообщает ИА REGNUM. При этом отставание от прошлогодних показателей за последний месяц удалось сократить.

Rostov.gks.ru Производство продукции животноводства за январь-октябрь 2020 года на Дону

Согласно отчёту территориального органа госстатистики, на Дону за десять месяцев 2020 года было произведено 201,8 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе). Этот показатель ниже прошлогоднего на 6,9%. При этом положительную динамику демонстрируют производители молока (948,4 тыс. тонн) и яиц (1478,4 млн штук), что выше на 0,1% и 2,1% к аналогичному периоду 2019 года, соответственно.

ИА REGNUM отмечает, что в Ростовской области за год сократилось как поголовье свиней, так и численность овец и коз — на 5%.