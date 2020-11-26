В Ростовской области производство мяса и птицы сократилось на 7%
Ростов-на-Дону, 26 ноября, 2020, 12:33 — ИА Регнум. В Ростовской области производство мяса и птицы снизилось почти на 7%. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата за январь-октябрь 2020 года, сообщает ИА REGNUM. При этом отставание от прошлогодних показателей за последний месяц удалось сократить.
Согласно отчёту территориального органа госстатистики, на Дону за десять месяцев 2020 года было произведено 201,8 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе). Этот показатель ниже прошлогоднего на 6,9%. При этом положительную динамику демонстрируют производители молока (948,4 тыс. тонн) и яиц (1478,4 млн штук), что выше на 0,1% и 2,1% к аналогичному периоду 2019 года, соответственно.
ИА REGNUM отмечает, что в Ростовской области за год сократилось как поголовье свиней, так и численность овец и коз — на 5%.