Москва, 26 ноября, 2020, 12:31 — ИА Регнум. С выражением своей позиции по поводу независимости Нагорно-Карабахской Республики французские сенаторы явно запоздали. Если бы не ставка, сделанная Азербайджаном и Турцией на войну, они бы, скорее всего, продолжали воздерживаться от такой постановки вопроса. Свою роль здесь сыграло и активное вмешательство России в этот военный конфликт, отметил 26 ноября обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин, комментируя резолюцию Сената Франции по Карабаху.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

Как сообщалось, Сенат Франции принял резолюцию, призывающую правительство республики признать Нагорный Карабах.

«В своей основе, однако, это верное решение. Оно идёт в русле ключевого документа ООН — Декларации о принципах международного права 1970 года. В этом документе принцип обеспечения права народов на самоопределение трактуется как обязательный к исполнению всеми членами ООН.

Его взаимосвязь с принципом соблюдения территориальной целостности государств тоже обозначена чётко и ясно: неприкосновенна территориальная целостность государств, «соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов».

Резолюция французского Сената, естественно, вызвала полное неприятие в Баку, где её назвали «листком бумаги». «Листком бумаги» для Баку оказалась и вышеупомянутая Декларация 1970 года, в которой чётко сказано: «…угроза силой или ее применение являются нарушением международного права и Устава ООН; они никогда не должны применяться в качестве средства урегулирования международных проблем».

Как следует из разъяснения, данного МИД Франции, позиция французских сенаторов, скорее всего, не будет иметь практических последствий — во всяком случае, в ближайшее время. Тем не менее как знак поддержки народа Нагорного Карабаха она важна.

Не вступает она и в принципиальное противоречие с позицией по статусу Нагорного Карабаха, сформулированной президентом России 17 ноября этого года.

«Да, такая проблема существует, окончательный статус Карабаха не урегулирован…», — сказал он тогда. С учётом нежелания Баку вообще говорить о каком-либо статусе для Карабаха любая поддержка в этом плане для карабахцев важна.

Для нашей страны позиция французских сенаторов открывает дополнительные возможности работы с Францией по проблеме международного признания самоопределения Крыма и его вхождения в Россию, а также по урегулированию в Донбассе, где, как известно, с 2014 года также предпринимаются попытки военного подавления политического выбора местного населения», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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