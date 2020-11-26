Варшава, 26 ноября, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Записи разговора погибшего в 2010 году при крушении Ту-154 под Смоленском, президента Польши Леха Качиньского с его братом Ярославом не было в распоряжении экспертов из польской правительственной комиссии, выяснявших обстоятельства данной авиакатастрофы. Об этом 26 ноября заявил экс-глава этой комиссии Мачей Ласек в интервью изданию «Виртуальная Польша».

Иван Шилов ИА REGNUM Падение самолета

«В этом вопросе ничего не изменилось с тех пор, как мы написали отчет, и позиция комиссии остается неизменной. Комиссия обратилась в прокуратуру и соответствующие государственные службы с просьбой предоставить запись разговора президента с братом. В ответ мы получили информацию, что этот разговор не был зарегистрирован», — сказал он.

В то же время эксперт указал, что у комиссии были данные о входе в спутниковую телефонную сеть из самолета, на основании чего можно было узнать количество сделанных звонков, а также их продолжительность. Сопоставив эту информацию со временем разговора и происходившими в кабине Ту-154 событиями, члены комиссии могли оценить влияние этих звонков на деятельность пилотов.

«Комиссия проанализировала возможное влияние этого разговора на решения, принимаемые экипажем. Последний разговор президента и его брата состоялся до того, как глава дипломатического протокола получил от экипажа подробную информацию об отсутствии погодных условий для посадки в Смоленске. Из записей звукового регистратора кабины также не следует, что кто-то оказывал прямое давление на посадку. Таким образом, по мнению комиссии, телефонный разговор братьев Качиньских не повлиял на действия экипажа», — отметил Ласек.

Он добавил, что такие же выводы можно сделать на основе анализа всех имеющихся стенограмм разговоров в кабине самолета, не показывающих, как утверждает эксперт, что кем-то было дано указание пилотам приземлиться.

При этом он подчеркнул, что в случае, «если запись последнего разговора президента Леха Качиньского существует, то она должна быть обнародована», так как это, по мнению Ласека, может закончить «продолжающиеся уже девять лет спекуляции на эту тему».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября запрос в Польшу для получения записи разговора президента Польши Леха Качиньского и его брата Ярослава за минуты до авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском направил СК России.