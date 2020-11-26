Ростов-на-Дону, 26 ноября, 2020, 12:10 — ИА Регнум. В Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 16 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Жертвами COVID-19 стали восемь женщин в возрасте от 61 года до 86 лет и восемь мужчин в возрасте от 31 года до 80 лет. Пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии от COVID-19 умерли 1 тыс. 252 жителя Ростовской области.