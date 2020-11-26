Екатеринбург, 26 ноября, 2020, 12:10 — ИА Регнум. В Свердловской области подтверждено ещё восемь случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Для сравнения, 25 ноября 2020 года в области регистрировали смерть 10 человек от COVID-19, 24 ноября — девяти, 23 ноября — 10.

Теперь в регионе подтверждено уже 988 летальных случаев новой коронавирусной инфекции. По всей стране скончались уже 38 062 пациентов, заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 44 775 случаев заражения коронавирусом.