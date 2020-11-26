Москва, 26 ноября, 2020, 12:08 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит около 1,5 млрд рублей на закупку автотранспорта для первичного звена здравоохранения. Об этом 26 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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«Правительство выделит почти 1,5 млрд рублей на закупку 2 тыс. автомобилей для нужд первичного звена здравоохранения в районных центрах, посёлках городского типа, малых городах с населением до 50 тыс. человек и в сельской местности», — заявил глава правительства.

Он отметил, что данная мера поможет облегчить и работу служб скорой помощи. При этом машины поступят в распоряжение медиков уже в ближайшее время — в 2020 году.