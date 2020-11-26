Санкт-Петербург, 26 ноября, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Около 30% активных путешественников из Петербурга, кто постоянно ездит за границу автобусами, все еще не потеряли надежды уехать из страны на новогодние праздники.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристические автобусы

По итогам опроса одного из крупных перевозчиков, только 38% из тех, кто обычно уезжал за рубеж на январские каникулы, предпочтет в этот раз точно остаться дома, еще 9% — на даче или в петербургском отеле на природе.

Примерно треть опрошенных все еще ждет новостей об открытии границ до конца года и не теряет надежды на выезд за рубеж, а отправиться вместо заграничной поездки в путешествие по России в новогодние каникулы решили 11% респондентов.

«По-прежнему значительное количество любителей путешествовать не теряют надежды на открытие границ до нового года. Часть жителей Петербурга, для кого разрешен въезд в соседние страны, откладывают свою поездку на новогодние каникулы. Например, страны Прибалтики можно посетить только один раз, и петербуржцы хотят воспользоваться этой возможностью, чтобы увидеться со своими родственниками в период праздников», — объясняет гендиректор АО «Евролайнс» Райт Реммель.

10% респондентов пока не определились со своими планами на начало следующего года. И только 2% опрошенных приобрели новогодний тур в страны, с которыми Россия возобновила регулярное сообщение.