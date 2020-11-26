Томск, 26 ноября, 2020, 11:52 — ИА Регнум. В Томской области прирост случаев заражения коронавирусом перевалил за двести. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, за минувшие сутки выявлено 205 новых носителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Как отмечается, у 52 пациентов из них заболевание протекает бессимптомно. В 124 случаях выявлены симптомы ОРВИ, в 29 — пневмонии. Таким образом, общее число заразившихся в области достигло 17 659.

12 431 из них к настоящему времени излечились от COVID-19, в том числе 244 за последние сутки.

Напомним, зарегистрировано также три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, умершие входили в группу риска из-за наличия сопутствующих заболеваний и по возрасту. Всего за время пандемии в регионе от COVID-19 скончались 157 человек.