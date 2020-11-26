Парад суверенитетов возвращается? О заявлении пресс-секретаря Минниханова
Москва, 26 ноября, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Заявление пресс-секретаря главы Татарии Рустама Минниханова о рекомендации аптекам продавать лекарства только местным жителям — показательная ситуация асимметричного развития регионов, сказывающегося в период пандемии, и напоминает стилистику эпохи парада суверенитетов. Об этом заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимовазаявила, что «у нас есть приграничные районы республики, где аптекам рекомендовано проверять рецепты и понимать, что препарат уходит жителю республики, который живет на этой территории».
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