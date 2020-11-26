Екатеринбург, 26 ноября, 2020, 11:47 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили ещё 391 случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Нынешний показатель — «рекордный» с начала пандемии. Для сравнения, 25 ноября 2020 года было зарегистрировано 388 случаев заражения коронавирусом.

Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (156 человек), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского и Артинского городских округов, Артёмовского, Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Рефтинского, Серова, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Теперь в регионе подтверждено 44 775 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области появится единый кол-центр для звонков в скорую помощь и больницы. Количество обращений резко увеличилось из-за пандемии COVID-19.