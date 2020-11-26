Токио, 26 ноября, 2020, 11:50 — ИА Регнум. В сети появились снимки с испытаний автопилота третьего уровня (Honda Traffic Jam Pilot) новой модели Honda Legend 2021 модельного года. Фото авто размещены на портале Carscoops.

Carscoops Honda Legend

Отмечается, что компания Honda уже получила разрешение от японского правительства на применение данного автопилота на дорогах общего пользования. Однако производитель должен установить в систему аналог «чёрного ящика» — прибор, который будет фиксировать данные о работе автопилота.

Система Honda Traffic Jam Pilot будет предупреждать водителя о передаче управления обратно в его руки. В случае, если водитель не подтвердит, что готов к управлению транспортным средством, система должна самостоятельно остановить автомобиль.

Напомним, японский автопроизводитель Honda планирует прекратить производство автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания для Европы уже к концу 2022 года.

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