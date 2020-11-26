Санкт-Петербург, 26 ноября, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов в Ленинградской области стали чаще болеть COVID-19, однако зараженных коронавирусом медиков в регионе еще больше. Об этом 26 ноября сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция

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По ее словам, в последнее время в регионе наблюдается небольшой рост заболеваемости среди сотрудников силовых структур. За ноябрь процентное соотношение заболевших в этой социальной группе ко всем заболевшим составило 2,1%. В предыдущие месяцы пандемии эта группа давала 1,3% заболеваемости.

«По-прежнему высоким уровень заболеваемости остается среди медработников —10,8%, количество (болеющих) пенсионеров у нас снижается с 24% до 17,1%. Много по-прежнему заражается служащих и рабочих коллективов, — пояснила чиновница. — Это те соцгруппы, на которые нам надо обращаться внимание».