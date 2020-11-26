Москва, 26 ноября, 2020, 11:27 — ИА Регнум. В России наблюдается тенденция к снижению числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, заявил 26 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Duma. gov.ru Министр здравоохранения Михаил Мурашко

«По итогам 2019 года мы отмечаем положительную тенденцию. Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией снижается: с 85 тыс. человек в 2017 году до 80 тыс. в 2019 году», — сказал Мурашко на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД.

При этом, подчеркнул министр, ежегодно растёт число тех, кто проходит обследование. Так, в 2019 году прошли почти 42 млн человек тестирование на ВИЧ, а это 28,5% жителей нашей страны, под наблюдением находятся почти 83%.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 ноября, Роспотребнадзор в рамках акции #СТОПВИЧ/СПИД запускает всероссийскую горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции.

До 4 декабря жители России смогут позвонить по телефону 8−800−555−49−43 и получить консультацию, где можно пройти анонимное тестирование, какова эпидситуация по ВИЧ-инфекции в их регионе и т. д.

Отметим, всего за период наблюдения ВИЧ в мире заразились 75,7 млн человек. По данным ЮНЭЙДС на конец 2019 года, от СПИДа умерли 32,7 млн человек.

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