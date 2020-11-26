Чебоксары, 26 ноября, 2020, 11:23 — ИА Регнум. В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 значительно превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 156 и 129. Также зафиксированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 26 ноября, всего в Чувашии официально подтверждено 12 069 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 129.

Выздоровели 10 973 человек, доля выздоровевших составляет 90,91%. Из них за последние сутки победили коронавирус 156 человек. В настоящее время в Чувашии насчитывается 837 активно больных COVID-19.

Также в республике зарегистрировано ещё девять летальных исхода от COVID-19. Всего в Чувашии жертвами коронавируса стали 259 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чувашии рассчитывают, что восстановление деловой жизни и наращивание темпов роста экономики из-за пандемии коронавируса начнётся не раньше 2022 года.

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