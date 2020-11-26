Чебоксары, 26 ноября, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В Чувашии рассчитывают, что восстановление деловой жизни и наращивание темпов роста экономики из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер начнётся не раньше 2022 года. Власти надеются, что в 2021 году «чёрный прилетевший лебедь улетит обратно, и восстановятся темпы роста». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 26 ноября, заявил на сессии Госсовета Чувашии министр экономики Дмитрий Краснов, представляя проект стратегии социально-экономического развития республики до 2035 года.

Cap.ru Глава минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Общий объём средств в проекте стратегии составляет 1,9 трлн рублей. Глава минэкономразвития Чувашии сообщил, что в ней представлены возможные сценарии развития республики, в том числе при выборе целевого сценария учтены риски.

«При этом достаточно высокими являются финансово-экономические риски, прежде всего, это финансовые средства при достижении и цели стратегии. Также выделены политические, технологические, правовые и административные риски.

Стратегия определена на следующие 16 лет, её реализацию предлагается поделить на три этапа. Первый — 2020—2021 годы: мы планируем выйти на восстановление темпов экономического роста, которые замедлились в связи с распространением коронавирусной инфекции и которые замедлились на периоде 2019—2020 годов. На втором этапе планируются значительные темпы роста экономики, драйвером которого должна стать активизация инвестиционной деятельности Чувашской Республики. На третьем этапе, с 2026 по 2035 год, должны реализовать амбициозные задачи, повысив качество уровня жизни населения, реализовать крупные инфраструктурные проекты», — сказал Дмитрий Краснов.

Отвечая на вопросы депутатов, министр экономики уточнил, что хотя восстановление темпов экономического развития спрогнозировано на 2020—2021 годы, но «никто не может точно сказать, как эта история [с коронавирусом] будет двигаться дальше и что нас ждёт в 2021 году»:

«Но в реализации нашей стратегии мы в 2020—2021 годы ставим перед собой задачу восстановления темпов экономического роста. Мы надеемся, что в 2021 году этот чёрный прилетевший лебедь улетит обратно, и всё-таки восстановятся темпы роста».

Напомним, в Чувашии отмечается спад по ряду ключевых показателей, в том числе в части жилищного строительства, промышленного производства, торговли. К примеру, в январе — октябре 2020 года обороты розничной и оптовой торговли сократились соответственно на 7,7% и 1,3%, оборот общественного питания упал на 26,8%.