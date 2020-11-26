Чувашский министр рассказал о «чёрном лебеде» в экономике
Чебоксары, 26 ноября, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В Чувашии рассчитывают, что восстановление деловой жизни и наращивание темпов роста экономики из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер начнётся не раньше 2022 года. Власти надеются, что в 2021 году «чёрный прилетевший лебедь улетит обратно, и восстановятся темпы роста». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 26 ноября, заявил на сессии Госсовета Чувашии министр экономики Дмитрий Краснов, представляя проект стратегии социально-экономического развития республики до 2035 года.
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Общий объём средств в проекте стратегии составляет 1,9 трлн рублей. Глава минэкономразвития Чувашии сообщил, что в ней представлены возможные сценарии развития республики, в том числе при выборе целевого сценария учтены риски.
Отвечая на вопросы депутатов, министр экономики уточнил, что хотя восстановление темпов экономического развития спрогнозировано на 2020—2021 годы, но «никто не может точно сказать, как эта история [с коронавирусом] будет двигаться дальше и что нас ждёт в 2021 году»:
Напомним, в Чувашии отмечается спад по ряду ключевых показателей, в том числе в части жилищного строительства, промышленного производства, торговли. К примеру, в январе — октябре 2020 года обороты розничной и оптовой торговли сократились соответственно на 7,7% и 1,3%, оборот общественного питания упал на 26,8%.