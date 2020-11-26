Рим, 26 ноября, 2020, 11:18 — ИА Регнум. Итальянский автопроизводитель Ferrari представил трековую спецверсию суперкара 488 GT Modificata. Фото с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Ferrari Ferrari 488 GT Modificata

По своей сути Ferrari 488 GT Modificata является гибридом, состоящим из версий 488 GT3 и GTE. Отмечается, что характеристики авто не ограничены правилами FIA.

В движение суперкар приводит движок V8 с двойным турбированным наддувом объёмом 3,9 л и максимальной производительностью около 700 «лошадей».

Кузов суперкара автопроизводители сделали из углеродного волокна. При этом крыша и стойки авто сделаны из алюминия. Также автомобиль оснащён инновационной тормозной системой, включающей в свой состав суппорты с низким остаточным крутящим моментом. В автомобиле также есть антиблокировочная система, которая взята у модели 488 GT3 Evo.

В салоне суперкара имеются: V-Box, HD-камера заднего обзора, система измерения температуры и многое другое.

Ранее фотошпионам удалось заснять недалеко от штаб-квартиры итальянской компании Ferrari в Маранелло испытания прототипа закамуфлированной модели Purosangue.

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