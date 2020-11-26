Пермь, 26 ноября, 2020, 11:09 — ИА Регнум. В Пермском крае в шесть студентов Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера присоединились к работе в инфекционном отделении в Краевой больнице имени академика Вагнера Е.А. в Березниках. Студенты-медики работают в «красной зоне» COVID-центра, сообщает краевой минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, молодые люди помогут лечить пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Студенты оказывают свою помощь сотрудникам больницы и пациентам на уровне среднего и младшего медперсонала. В их обязанности входит работа в «красной зоне» — это кормление пациентов, уход за тяжелобольными, смена постельного и нательного белья. Для того, чтобы работать в COVID-отделении, волонтёры прошли специальное обучение.

По словам главврача краевой больницы Романа Конева, для медиков и пациентов сейчас важна любая помощь волонтеров. Он подчеркнул, что студенты стойко переносят все тяготы.

Напомним, ранее ректор Пермского медунивеситета Ирина Корюкина сообщила, что примерно 670 студентов добровольно присоединились к борьбе с COVID-19.