Москва, 26 ноября, 2020, 11:07 — ИА Регнум. Американская компания Facebook выплатила штраф в размере 4 млн рублей, который был назначен за непредставление сведений о локализации баз данных российских пользователей. Об этом 26 ноября сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гринчук.

(сс)downloadsource.fr Фейсбук

«Штраф выплачен, суд получил постановление об окончании исполнительного производства», — цитирует её РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля мировой судья вынес решение оштрафовать компании Facebook и Twitter на 4 млн рублей каждую за отказ о переносе на серверы в России персональных данных российских пользователей этих социальных сетей.

Напомним, это первый прецедент по новому нормативу, вступившему в законную силу в декабре 2019 года.

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