Томск, 26 ноября, 2020, 11:07 — ИА Регнум. В Томской области зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, данные подтверждены по результатам патологоанатомического заключения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Умершие входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям: у всех была установлена гипертония, у двоих — ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, у одного — ожирение. Двое входили в группу риска по возрасту», — отметили в правительстве.

Кроме того, как отмечается, заражение коронавирусом у них осложнялось двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в области за весь период эпидемии достигло 157.