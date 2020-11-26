Чита, 26 ноября, 2020, 11:03 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края проанализировали ситуацию с качеством оказания помощи больным COVID-19 в регионе. Как следует из сообщения пресс-службы краевого правительства, в целом эпидемиологическую обстановку можно назвать управляемой, но есть проблемы.

Mos.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

По оценке вице-премьера правительства Забайкальского края Андрея Гурулева, реальные проблемы есть в Шерловой Горе и поселке Харанор.

«И видны невооруженным взглядом — надо на местах разбираться с теми проблемами, которые возникает в медучреждениях, особенно это касается возможного возникновения кредиторских задолженностей»,— подчеркнул чиновник.

Также по итогам проверок медошранизаций, проведённых в 23 районах Забайкалья, выяснилось: время ожидания результатов теста на COVID-10 в большинстве случаев от одного до пяти дней, в улетовской ЦРБ до семи дней, в некоторых до десяти дней. Время ожидания врача на дом в некоторых районах — до трех дней.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 26 ноября общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 434 человека, причём 263 из них добавились только за последние сутки.