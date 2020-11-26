Казань, 26 ноября, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В Татарии региональные власти рекомендовали аптечным сетям реализовывать лекарственные препараты только жителям республики. Это касается аптек, граничащих с другими регионами. Об этом заявила руководитель пресс-службы главы РТ ЛилияГалимова.

Schekinov Alexey Victorovich В аптеке

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"У нас есть приграничные районы республики, где аптекам рекомендовано проверять рецепты и понимать, что препарат уходит жителю республики, который живет на этой территории», — отметила она.

Аптеки должны быть заинтересованы в обеспечении лекарствами жителей Татарии. Данные меры носят рекомендательный характер и позволят урегулировать фармрынок республики, не допустить дефицита и полного исчезновения лекарств. Резерв препаратов в государственных аптеках региона на сегодняшний день есть, добавила Галимова.

ИА REGNUM напоминает, круглосуточная горячая линия по вопросам доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения заработала в прокуратуре Татарии с 17 ноября. Все поступившие сообщения контролируются надзорным ведомством.

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