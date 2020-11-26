Рязань, 26 ноября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. В Рязанской области 26 ноября выявили 120 носителей коронавирус, что на одного больше, чем зарегистрировано за предыдущие сутки, и это новый максимум. В стационарах находятся 449 пациентов с подтверждённым положительным тестом, в том числе два ребёнка, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 13 587 случаев заражения инфекцией. Выздоровели 10 тыс. 828 человек, в том числе выписаны за сутки 234 пациента. В больницах к аппаратам ИВЛ подключены 20 человек.

По данным федерального штаба за сутки зарегистрирован один летальный исход. Всего в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 85 человек.