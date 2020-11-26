Москва, 26 ноября, 2020, 11:00 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 6075 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 ноября сообщили в оперативном штабе столицы.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на коронавирус

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Это на 1390 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 4685 случаев заражения.

В 1759 случаях пациентам потребовалась госпитализация. На ИВЛ находятся 437 пациентов.