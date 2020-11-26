Москва, 26 ноября, 2020, 10:56 — ИА Регнум. В России постепенно начинает исправляться ситуация с перебоями в поставках лекарственных препаратов. Об этом сегодня, 26 ноября, на XI Всероссийском конгрессе пациентов заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

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Глава Минздрава напомнил, что весенний и летний периоды в России были пройдены «достаточно ровно», а вот осенью из-за возникшей дополнительной нагрузки на всю систему здравоохранения начали возникать «отдельные перебои», в том числе по своевременному производству и доставке лекарственных препаратов.

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«Но на сегодняшний день эта ситуация также начала исправляться», — подчеркнул глава федерального ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проблема с наличием лекарств в аптечных сетях в России практически решена.

23 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что ситуация с лекарственным обеспечением далека от идеальной, однако всё же начала меняться в лучшую сторону.