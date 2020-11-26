Москва, 26 ноября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 524 пациента, что стало новым самым большим числом за все время эпидемии коронавируса. Об этом 26 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом ранее самое большое число умерших по данной причине пациентов — 507 — было отмечено в стране накануне, 25 ноября.

Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в России достигло 38 062.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в стране было выявлено 25 487 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 2 187 990.

При этом уточняется, что на данный момент в России от нового заболевания вылечились 1 685 492 человека, 25 073 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в стране было выявлено 23 675 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.