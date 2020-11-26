Коронавирус в России стал причиной смерти ещё 524 человек. Это «рекорд»
Москва, 26 ноября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 524 человека. Об этом 26 ноября сообщает оперативный штаб Москвы.
Александр Куликов ИА REGNUM
Палата для больных COVID-19
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"Зафиксировано 524 летальных исхода», — говорится в информации. Прежний максимум был установлен сутками ранее, тогда скончались 507 человек.
Всего за время пандемии в России от коронавирусной инфекции умерли 38 062 человека.