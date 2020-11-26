Москва, 26 ноября, 2020, 11:10 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 25 487 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим число за весь период пандемии. Об этом 26 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 187 990.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 524 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 38 062.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 685 492 человека вылечились от нового заболевания, 25 073 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 23 675 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Ранее самое большое число выявленных за сутки носителей SARS-CoV-2 — 25 173 — было отмечено 23 ноября.