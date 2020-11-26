Москва, 26 ноября, 2020, 10:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 25 487 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Данный показатель является абсолютным максимумом за всё время пандемии. Прежний «рекорд» был установлен 23 ноября, тогда выявили 25 173 случая заражения.

Среди регионов лидируют по суточному приросту Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Всего за период распространения в России выявили 2 187 990 случаев заражения вирусом.

Другой максимум — число умерших от коронавирусной инфекции пациентов. За сутки ушли из жизни 524 человека. Всего за время пандемии — более 38 тыс. человек.