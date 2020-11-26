Москва, 26 ноября, 2020, 10:06 — ИА Регнум. Детей нужно научить мечтать. Такое мнение выразил завотдела математического моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАНГеоргий Малинецкий в ходе круглого стола, посвященного совершенствованию образовательных процессов в России и Белоруссии, организованного Центром социально-консервативной политики совместно с Экспертной диалоговой площадкой Visio.

Александр Дейнека. Будущие лётчики. 1937

«Нам нужно научить наших детей мечтать. А пока в этом провал и России, и Беларуси. Люди вместо того, чтобы мечтать, — пишут непонятные бумаги. При этом, как выяснили эксперты, руководители большинства ведущих компаний Силиконовой долины в детстве читали научную фантастику. Поэтому очень важно научить наших детей мечтать и рассуждать над тем, как они видят мир и развитие своей страны в будущем», — считает Малинецкий.

Ученый добавил, что странам, участвующим в евразийской интеграции, необходимо перенять международный опыт по организации обсуждений образа будущего своей страны с учетом региональных особенностей и использованием достижений российской науки по математическому моделированию социальных процессов. Это позволит сохранить свое место в мире и выйти на устойчивое развитие. Малинецкий также высказался в поддержку идеи проведения широкого форума гражданских сил для консолидированной работы над проектированием образа будущего.

При проведении форсайта на этом форуме можно использовать опыт игровых механик и командного моделирования. С таким предложением в ходе обсуждения выступил председатель Совета директоров ООО «Фармлэнд» Иван Логовой.