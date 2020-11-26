Уфа, 26 ноября, 2020, 10:17 — ИА Регнум. Туристические пароходные маршруты планируют восстановить в Башкирии. Об этом 26 ноября сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы садятся на теплоход

По его словам, жители республики постоянно обращаются с просьбой возобновить туристические пароходные маршруты. Из-за пандемии коронавируса граждане теперь за рубеж почти не выезжают и остаются отдыхать в республике. Поэтому, очевидно, что спрос на такие маршруты есть. В связи с этим туристические пароходные маршруты будут восстановлены уже в 2021 году.

Назаров отметил, что в настоящий момент правительство региона пытается реанимировать речное пароходство и исправить ситуацию с речным флотом, который был практически уничтожен в 2017 году, когда «Башкирское речное пароходство» было признано банкротом. В Башкирии имеется возможность увеличить объёмы добычи и перевозок щебня, гравия, технической соли, песка и других грузов.