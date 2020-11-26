Санкт-Петербург, 26 ноября, 2020, 10:08 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга на Шпалерной улице, которая является правительственной трассой, автомобиль сбил женщину с двумя детьми, одному из которых всего полгода. Дети госпитализированы. По факту ДТП начата проверка. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Https://vk.com/spb_today Место ДТП на Шпалерной улице (цитата группы «ДТП и ЧП")

Наезд на людей произошел напротив дома 54 по Шпалерной улице утром в четверг. По предварительной информации, 34-летняя женщина переходила дорогу с двумя детьми, один из которых был в коляске, по нерегулируемом пешеходному переходу. 27-летний водитель Volkswagen Polo по какой-то причине не заметил их и совершил наезд.

По имеющимся в СМИ данным, пострадали двое детей, девочка 2017 года рождения, у нее закрытая черепно-мозговая травма и прокушен язык, а у полугодовалого мальчика — ушиб головы.

«В результате ДТП дети с травмами средней степени тяжести госпитализированы. Мать находится в больнице с детьми. На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, проводится разбирательство», — уточнили в Главке МВД.