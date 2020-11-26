Тула, 26 ноября, 2020, 09:51 — ИА Регнум. Рост по целому ряду направления сельского хозяйства зафиксирован в 2020 году. Об этом сообщил журналистам 25 ноября министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин на пресс-конференции. Глава минсельхоза подвёл предварительные итоги работы агропромышленного комплекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин

Алексей Степин напомнил, что за период пандемии аграрный комплекс не останавливал работу ни на один день. 2020 год стал для сельхозотрасли рекордным по урожаю зерна — намолочено более 2,5 млн тонн, что на 18% больше чем в прошлом году. Также собрано более 157 тысяч тонн рапса — по урожаю этой культуры Тульская область занимает первое место в ЦФО и третье в стране. Урожай картофеля составил более 560 тысяч тонн картофеля, это второе место в стране. Также получено порядка 70 тысяч тонн овощей. Подсолнечник показал урожайность — 28 центнеров с гектара, и это третье место в ЦФО. Под урожай 2021 года посеяно 300 тысяч гектаров озимых культур. Хозяйства завершают закладку многолетних насаждений.

В регионе стабильно растут показатели в животноводстве. За десять месяцев 2020 года произведено 155,8 тысячи тонн мяса на убой в живом весе, что составляет 123,1% к аналогичному периоду 2019 года. Производство свинины за этот период выросло в три раза, до 42 тысяч тонн, произведено около 100 тыс. тонн мяса птицы.

По итогам 10 месяцев 2020 года экспорт тульской сельскохозяйственной продукции по сравнению аналогичным периодом прошлого года увеличился на 30% и составил порядка 160 млн долларов. В основном Тульская область поставляется в зарубежные страны масло, продукцию переработки зерна, мясные продукты.

Глава минсельхоза региона отметил, что губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание привлечению инвестиций в регион, в том числе, в агропромышленный комплекс. В сфере АПК реализуется более 25 проектов на сумму порядка 50 млрд рублей. В числе крупнейших инвестпроектов, реализованных в 2020 году — свиноводческие комплексы ООО «Тульская мясная компания» (Ефремов, Куркинский и Воловский районы), элеваторный комплекс КФХ «ЖАК» (Веневский район), мощности по производству, хранению и переработке плодоовощной продукции и картофеля АПХ «Мираторг» (Плавский район), первая очередь производства овощей закрытого грунта ООО «ТК Тульский» (Щекинский район).

В рамках программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году объем финансирования составил 149,4 млн рублей. Деньги были направлены на предоставление 242,7 кв. м жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, на строительство 66,9 км газовых сетей. Также реализовано 70 проектов по благоустройству сельских территорий. В регионе, отдельно отметил министр, в рамках благоустройства сельских территорий реализуются мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского.

Объём финансирования программы на 2021 год составит более 700 млн рублей. Так, при содействии Алексея Дюмина, в Киреевском районе начнется строительство Дедиловского дома культуры.