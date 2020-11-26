Узловая, Тульская область, 26 ноября, 2020, 09:27 — ИА Регнум. Старт строительству нового завода двигателей автомобилей Haval китайского концерна Great Wall Motor был дан 25 ноября в индустриальном парке «Узловая», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Тульской области началось строительство нового завода двигателей автомобилей Haval

«Сегодня дан старт строительству нового завода двигателей компании Haval. Это якорный резидент индустриального парка «Узловая». Сейчас на предприятии уже работает более 1400 человек. А новое производство — это ещё 300 рабочих мест и около 4 млрд рублей инвестиций. Компания намерена и дальше развиваться в Тульской области. Планируется дальнейшая локализация производства компонентов для автомобилей. Мы настроены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество», — прокомментировал событие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В церемонии открытия принял участие первый заместитель главы региона Вячеслав Федорищев. Он отметил, что Тульская область уже шесть лет сотрудничает с китайской компанией. В 2019 году в регионе заработало современный локализованный завод по производству автомобилей.

Председатель совета директоров Great Wall Motor Джек Вэй также принял участие в церемонии в режиме видеоконференции. Он отметил, что с момента запуска производства в Тульской области продажи Haval в России растут. Президент Haval в России Чжан Цзюньсюе подчеркнул, что компания работает над укреплением позиций в России.

«Надеемся, что завод двигателей Haval не только станет важной и успешной вехой в истории бренда в России, но и будет способствовать индустриальному развитию региона», — сказал Чжан Цзюньсюе.