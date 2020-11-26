Барнаул, 26 ноября, 2020, 09:24 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, о нехватке индивидуальных средств защиты, медикаментов и даже продуктов питания заявили сами медики. Как отмечается в тесте новости, опубликованной сообществом «Барнаул 22», с просьбой о помощи через сайты муниципалитетов к людям и бизнесу обратились сотрудники COVID-госпиталей в Локтевском и Мамонтовском районах.

Цитата со страницы сообщества «Барнаул 22» в ОК Два алтайских ковид-госпиталя просят людей купить им средства защиты — цитата сообщества «Барнаул 22»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

По их словам, число заразившихся с каждым днем увеличивается, возникла острая необходимость в медицинском газообразном кислороде, антиковидных медицинских препаратах, средствах индивидуальной защиты, продуктах питания. Открыт сбор пожертвований.

«Бизнес уже помог купить перчатки на 200 тысяч. Но запасы быстро скудеют, их нужно пополнять. Еще один предприниматель приобрел ИВЛ и оплатил счет на 20 кислородных баллонов», — сказано в сообщении «Барнаул 22». Данную информацию корреспонденту ИА REGNUM отчасти подтвердили в администрации Локтевского района. Там заявили, что проблема уже решена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7284 человека, +62 за сутки) и ОРВИ (11 570 человек, +144 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 25 225 человек (+224 за сутки).