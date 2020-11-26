Ростов-на-Дону, 26 ноября, 2020, 09:07 — ИА Регнум. Уровень воды в Цимлянском водохранилище (Ростовская область) оказался на грани так называемого уровня мёртвого объёма, ниже которого вода в водохранилище не должна опускаться. Об этом сообщается на сайте Донского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Цимлянское водохранилище

Нормальный подпорный уровень (НПУ) для водохранилища составляет 36 метров, уровень мертвого объема (УМО) — 31 метр. Согласно водохозяйственной обстановке на 25 ноября 2020 года, уровень воды в Цимлянском водохранилище находится на отметке 31,99 метра.

В целом по бассейну реки Дон «водность малая, существенных изменений в уровенном режиме не отмечалось». При этом все водохранилища работают в штатном режиме.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области 2020 год выдался одним из самых засушливых за последние 139 лет. Власти намерены не допустить дальнейшей экологической деградации водных объектов в сложившихся условиях.