Уровень воды в Цимлянском водохранилище оказался на грани «мёртвого объёма»
Ростов-на-Дону, 26 ноября, 2020, 09:07 — ИА Регнум. Уровень воды в Цимлянском водохранилище (Ростовская область) оказался на грани так называемого уровня мёртвого объёма, ниже которого вода в водохранилище не должна опускаться. Об этом сообщается на сайте Донского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.
Нормальный подпорный уровень (НПУ) для водохранилища составляет 36 метров, уровень мертвого объема (УМО) — 31 метр. Согласно водохозяйственной обстановке на 25 ноября 2020 года, уровень воды в Цимлянском водохранилище находится на отметке 31,99 метра.
В целом по бассейну реки Дон «водность малая, существенных изменений в уровенном режиме не отмечалось». При этом все водохранилища работают в штатном режиме.
ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области 2020 год выдался одним из самых засушливых за последние 139 лет. Власти намерены не допустить дальнейшей экологической деградации водных объектов в сложившихся условиях.